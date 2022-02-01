الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع في مأرب من الحوثيين - فيديو

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، استعادة مواقع كانت تقع تحت سيطرة الحوثيين، بعد معارك في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، مسرح القتال الأعنف منذ مطلع العام الماضي.

وكتب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على "تويتر"، بأن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية حررت عدة مواقع من سيطرة الحوثيين في جبهة ماس شمال غربي مأرب".

وأضاف، أنه "قتل وأصيب العشرات من الحوثيين، وتم إعطاب 3 آليات قتالية واستعادة أسلحة متنوعة كانت بحوزتهم شمال غربي محافظة مأرب اليمنية".

جانب من المعارك التي يخوضها ابطال الجيش الوطني في جبهة ماس ضد عناصر مليشيات الحوثي.



رابط الفيديو/https://t.co/IgUziMIkJ8pic.twitter.com/GvDfGAdBLC — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 1, 2022



من جهتها، أعلنت قوات "ألوية العمالقة" اليمنية، أنها "استكملت عملية (إعصار الجنوب)، والتي تكللت بتحرير مديريات بيحان في محافظة شبوة ومديرية حريب في محافظة مأرب من قبضة الحوثيين".

وقالت: "ألوية العمالقة استطاعت إعادة تموضع قواتها في محافظة شبوة بعد تحرير مديريات بيحان وحريب وتأمينها لمحافظة شبوة بشكل كامل".

وأضاف: "بعد النجاح الكبير التي حققته قوات العمالقة الجنوبية في عملية (إعصار الجنوب) بدأت بنقل ألويتها إلى عرينها".

وأعلنت "ألوية العمالقة" في ديسمبر الماضي، أنها أرسلت قوات عسكرية باتجاه محافظة شبوة بهدف "تحرير المديريات التي سقطت بأيدي الحوثيين في المحافظة".

المصدر: "أ ف ب" + وكالات