مراسلنا: إصابة 3 أشخاص بغارات جوية تركية شمال شرق سوريا

أفاد مراسلنا بإصابة 3 أشخاص بغارات شنتها مقاتلات حربية تركية شمال شرق سوريا، تم نقلهم إلى مستشفى ديريك المالكية.

وكان مراسلنا أفاد بورود أنباء عن استهداف الطائرات التركية مواقع في شمال شرق سوريا، تزامنا مع قصف يستهدف مخمور وسنجار في العراق.

وأشار إلى أن القصف استهدف أيضا قرية زهيرية القريبة من نهر دجلة.

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ولفت إلى أن القصف استهدف محطة كهرباء في قرية تقل بقل وكركندال بالقرب من جبل قره جوخ في أقصى زاوية بالمثلث الحدودي السوري العراقي التركي.

المصدر: RT