الكويت.. محكمة الوزراء ترفع منع السفر عن الشيخ جابر المبارك في قضية "صندوق الجيش"

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية يوم الثلاثاء بأن محكمة الوزراء قررت رفع منع السفر عن 3 متهمين بقضية "صندوق الجيش"، هم رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك وسمير مرجان وفهد الباز.

وكانت المحكمة قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 8 مارس المقبل، وذلك بعد سماع مرافعات دفاع المتهمين التسعة بالقضية وأبرزهم رئيس الوزراء السابق جابر المبارك ووزير الدفاع والداخلية الأسبق خالد الجراح ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار.

وأخلت المحكمة سابقا سبيل جميع المتهمين بالقضية مع منعهم من السفر وإلزامهم بحضور الجلسات.

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة السابق وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية