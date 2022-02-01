عبد الملك الحوثي: إسرائيل والموالون لها يعتبرون الشعب اليمني عدوا مشتركا بينهم

اعتبر زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي أن "إسرائيل والموالين لها يعتبرون الشعب اليمني عدوا مشتركا لهم، ويبذلون جهودا للتفريق وإثارة الفتنة تحت عدة عناوين".

وقال لدى لقائه وفودا من قبائل محافظتي الجوف ومأرب: "إسرائيل والموالون لها يعتبرون الشعب اليمني عدوا مشتركا بينهم.. المواقف الإماراتية والسعودية مع الإسرائيلية ضد الشعب اليمني معلنة في لقاءاتهم".

وأضاف: "قبل يومين رئيس كيان العدو زار الإمارات وفتحت له السعودية أجواءها بينما يمنع على الشعب اليمني السفر حتى في أجوائه".

وتابع: "الأعداء يبذلون جهودا للتفريق بين أبناء البلد وإثارة الفرقة بينهم تحت عدة عناوين.. الأمريكيون والإسرائيليون هم العدو الحقيقي للمسلمين وهم يسعون لاستغلال المشاكل داخل الأمة لخدمة أهدافهم".

ودعا عبد الملك إلى "صلح عام في الجوف، وأن يعم الأمن والاستقرار والتعاون بين الجانب الرسمي والوجاهات لحل الإشكالات.. سعداء بكل الزيارات واللقاءات التي ترسخ الأخوة والتعاون بين أبناء شعبنا اليمني".

وفي السياق، قال: "قبل أيام ارتكب العدو مجزرة في سجن بصعدة بشكل متعمد رغم معرفة الأمم المتحدة وغيرها بمكان السجن.. أن حصار الشعب اليمني جريمة لأنه سبب معاناة كبيرة مع أنهم يفتشون السفن بعد حصولها على التراخيص".

وشدد الحوثي، على أنه "من واجبنا أن نقف صفا واحدا وأن يسعى الكل في ألا يكون البلد خاضعا للخارج".

المصدر: "سبأ.نت"