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الجزائر.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في عين ولمان إلى 8 قتلى بينهم طفل

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الجزائر.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في عين ولمان إلى 8 قتلى بينهم طفل
انفجار غاز في "عين ولمان" بسطيف الجزائرية
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أعلن المتحدث الإعلامي لإدارة الحماية المدنية في ولاية سطيف بالجزائر، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في منطقة عين ولمان إلى 8 قتلى.

وقال إن "الضحية الثامن هو طفل تم انتشال جثته من وسط الأنقاض بموقع الانفجار".

وكشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات جراء اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون، حيث توفي 9 أشخاص خلال 72 ساعة الماضية.

وسجلت حوادث الوفاة على مستوى ولايات قسنطينة، ومعسكر، زالمدية وسوق أهراس، بسبب الإقبال بكثرة على استعمال وسائل التدفئة المختلفة خلال الفترة الشتوية.

وأشارت إلى أن "هذه الحوادث هي نتيجة لأخطاء في تطبيق تدابير الوقاية منها نقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية، وكذلك التركيب السيئ للأجهزة، واستعمال أجهزة مخصصة للطبخ كوسيلة للتدفئة داخل المنازل والمحلات".

ودعت المديرية العامة كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر، وإتباع النصائح الوقائية الإجبارية.

المصدر: "النهار" الجزائرية

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