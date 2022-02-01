الجزائر.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في عين ولمان إلى 8 قتلى بينهم طفل

أعلن المتحدث الإعلامي لإدارة الحماية المدنية في ولاية سطيف بالجزائر، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في منطقة عين ولمان إلى 8 قتلى.

وقال إن "الضحية الثامن هو طفل تم انتشال جثته من وسط الأنقاض بموقع الانفجار".

6 وفيات و 11 جريح جراء حريق مهول بأحد المنازل بحي 583 مسكن بعين ولمان #سطيف نتيجة الانفجار الذي تسببه تسرب الغاز ، والي الولاية يتنقل الى مكان الحادث

🥺🥺🥺 ربي يرحمهم و يجعل الخير#الجزائرpic.twitter.com/mBMElAEZSR — αнℓαм 🦋🇩🇿 (@AhlamouNK) February 1, 2022

وكشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات جراء اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون، حيث توفي 9 أشخاص خلال 72 ساعة الماضية.

وسجلت حوادث الوفاة على مستوى ولايات قسنطينة، ومعسكر، زالمدية وسوق أهراس، بسبب الإقبال بكثرة على استعمال وسائل التدفئة المختلفة خلال الفترة الشتوية.

وأشارت إلى أن "هذه الحوادث هي نتيجة لأخطاء في تطبيق تدابير الوقاية منها نقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية، وكذلك التركيب السيئ للأجهزة، واستعمال أجهزة مخصصة للطبخ كوسيلة للتدفئة داخل المنازل والمحلات".

ودعت المديرية العامة كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر، وإتباع النصائح الوقائية الإجبارية.

تعازينا القلبية لعائلات ضحايا إنفجار الغاز بعين ولمان بولاية سطيف

الله يرحمهم ويغفر لهم والله يشفي الجرحى🙏😔#الجزائرpic.twitter.com/qIAcnfelwH — فطوم🇩🇿 الجزائرية 2️⃣ (@fatooma_dz2) February 1, 2022

المصدر: "النهار" الجزائرية