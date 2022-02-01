تحذير من منخفض جوي جديد يضرب مصر

كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مصر منار غانم، عن تأثر البلاد بمنخفض جوي جديد بداية من الخميس القادم، وحالة من التقلبات الجوية وعدم استقرار واضح.

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وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "المنخفض الجوي الجديد لن يؤثر بشكل ملحوظ على درجات الحرارة، ولكننا سنشهد تقلبات جوية واضحة".

وقالت إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة بداية من اليوم وحتى الغد، كما أن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى زيادة فترة سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن الطقس سيكون معتدل الحرارة صباحا، شديد البرودة على جميع مناطق الجمهورية، يصل إلى حد الصقيع على بعض المناطق خلال الساعات الأخيرة من الليل.

وحذرت من نشاط الرياح المحمل بالأتربة العالقة، قائلة: "سنشهد اليوم نشاطا واضحا للأتربة العالقة بالهواء"، مشددة على أن هذه الأتربة ستؤدي إلى انخفاض الرؤية.

المصدر: صدى البلد