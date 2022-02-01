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مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري

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مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري
Globallookpress
مجلس الأمة الكويتي
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رفع مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية المرفوعة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

ورفع مجلس الأمة الحصانة عن النائب شعيب المويزري، بأغلبية 31 عضوا ورفض 19 وامتناع 6 أعضاء.

كما رفض المجلس، رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وثامر السويط وخالد العتيبي في القضية المرفوعة ضدهم من قبل موظفين في مجلس الأمة بعد التصويت بالنداء بالاسم بموافقة 27 عضوا وعدم موافقة 28 من أصل الحضور 55.

المصدر: المجلس

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