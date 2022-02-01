مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري

رفع مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية المرفوعة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

ورفع مجلس الأمة الحصانة عن النائب شعيب المويزري، بأغلبية 31 عضوا ورفض 19 وامتناع 6 أعضاء.

مجلس الأمة يرفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية المرفوعة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأغلبية 31 عضوا ورفض 19 وامتناع 6 أعضاء. pic.twitter.com/JrnaA7BMJr — المجلس (@Almajlliss) February 1, 2022

كما رفض المجلس، رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وثامر السويط وخالد العتيبي في القضية المرفوعة ضدهم من قبل موظفين في مجلس الأمة بعد التصويت بالنداء بالاسم بموافقة 27 عضوا وعدم موافقة 28 من أصل الحضور 55.

مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وثامر السويط وخالد العتيبي في القضية المرفوعة ضدهم من قبل موظفين في مجلس الأمة بعد التصويت بالنداء بالاسم بموافقة 27 عضواً وعدم موافقة 28 من أصل الحضور 55. pic.twitter.com/FAivyai8Pm — المجلس (@Almajlliss) February 1, 2022

المصدر: المجلس