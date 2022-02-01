بسبب نزاع عشائري دموي.. فرض حظر التجول في قضاء بمحافظة ميسان العراقية
AFP AHMAD AL-RUBAYE
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أفاد مصدر أمني عراقي بفرض حظر التجول في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان على خلفية نزاع بين عشيرتين أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.
وقال المصدر إنه "على خلفية النزاع العشائري، أعلن قائد شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف من قضاء قلعة صالح فرض حظر تجوال مؤقت ومشدد على الأشخاص والسيارات من قبل فوج المهمات الخاصة و(سوات) والجيش العراقي".
وأفادت مصادر مطلعة بوقوع قتيل وثلاثة مصابين إثر نزاع بين عشيرتي النوافل وبيت فيصل في محافظة ميسان، فضلا عن أضرار مادية.
المصدر: "السومرية"
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