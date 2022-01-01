فض نزاع عشائري والقبض على مثيريه في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية فض نزاع عشائري وإلقاء القبض على مثيريه ومصادرة أسلحتهم في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان لها أنه "لفرض هيبة الدولة وسلطة القانون وللحد من النزاعات العشائرية، تمكنت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية واثناء التجوال من فض نزاع عشائري وإلقاء القبض على 6 متهمين هم طرفي الشجار، بالإضافة إلى ضبط الأسلحة والأعتدة التي بحوزتهم في منطقة الرحمانية ببغداد".

وأضافت: "شرعت قوة من اللواء السادس من الفرقة ذاتها بتنفيذ واجب بحث وتفتيش في منطقة حي المواصلات عثر خلاله على أسلحة وأعتدة مختلفة".

وأكدت الخلية إحالة جميع الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.

المصدر: "السومرية نيوز"