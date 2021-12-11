استخدم فيه السلاح.. نزاع عشائري "شرس" بين عشيرتين عراقيتين (فيديو)
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أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم السبت، بأن نزاعا عشائريا "شرسا" يجري الآن بين عشيرتين شمالي المحافظة.
وقال المصدر لـ RT إن "نزاعا عشائريا اندلع بعد عصر اليوم بين عشيرتي (البطاط) وبني (مالك) في منطقة (طوبا) شمالي المحافظة".
وأضاف أن "النزاع استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولم تتمكن السلطات حتى الآن من التدخل".
وتشهد محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية الأخرى نزاعات عشائرية تستخدم فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، ويذهب العشرات سنويا ضحايا لهذه النزاعات.
مصطفى سعدون
المصدر: RT
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