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بايدن يمتدح أمير قطر في البيت الأبيض

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بايدن يمتدح أمير قطر في البيت الأبيض
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله أمير قطر تميم بن حمد في البيت الأبيض يوم الاثنين، إنه صديق طيب.

وأضاف بايدن أن "قطر دولة صديقة يمكن الاعتماد عليها".

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وقال الرئيس الأمريكي: "نتمتع بعلاقات قوية مع قطر وعلاقاتنا كانت أساسية لكثير من القضايا إذ ساعدتمونا في إجلاء الآلاف من أفغانستان وكثير من الملفات الحيوية ولدينا الكثير لنناقشه".

وأعرب بايدن عن رغبته في تصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال: "سأبلغ الكونغرس نيتي تصنيف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج الناتو".

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن زيارة أمير قطر هي الأولى لزعيم خليجي خلال رئاسة بايدن ما يعبر عن متانة العلاقات بين واشنطن والدوحة.

المصدر: البيت الأبيض

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