حمد بن جاسم يكشف تفاصيل اجتماعه مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2002 (فيديو)

كشف رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني تفاصيل اجتماعه مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2002، وما دار بينهما حول غزو الكويت.

وقال حمد بن جاسم خلال بحديث لصحيفة "القبس" الكويتية التي ما زالت تنشر مقاطع من مقابلة بن جاسم على مراحل: "أول رحلة ذهبت فيها للعراق، تحدث مع صدام حسين حول غزو الكويت، وحينما طال الحديث بيننا، سألني أنت تدخن سيجار، قلت له نعم، قال دخن وسوف نتحدث لاحقا".

وأضاف: "قال لي صدام حسين أنا مش زعلان على أي شيء يعمله الكويتيين لأنني أنا غزوت الكويت، وأنا غلط أو صح، وهذا لا أريد التحدث به حاليا، لكن الذي زعلني شو دخلكم أنتم في الموضوع (يقصد قطر)".

وتابع قائلا: "قلت له كيف يا سيادة الرئيس، هذه دولة مجاورة، حتى أن لو نهتم بالجار لازم نعمل حساب إنو ممكن تغزونا واحنا دول صغيرة".

وفي أغسطس 1990، غزا العراق الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على أيدي قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".

واستأنف العراق والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية