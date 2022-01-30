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السودان.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات في الخرطوم

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السودان.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات في الخرطوم
AP
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أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان مقتل متظاهر على يد قوات الأمن خلال مشاركته في احتجاجات في العاصمة الخرطوم ضد الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأضافت اللجنة في بيان أن "السلطة الانقلابية تواصل انتهاكاتها ضد الانسانية بعنف مفرط وقمع دموي للمتظاهرين السلميين في أرضنا".

ووجهت رسالة إلى العالم أن "شعبنا يسير المواكب السلمية باستمرار ويستخدم كل أدوات المقاومة اللاعنفية المكفولة في كل القوانين والدساتير المحلية والدولية من أجل أن يقيم دولة الحرية والديمقراطية والعدالة. إلا أنه ظل يُجابه بالآلة العسكرية المغتصبة للسلطة بأبشع الجرائم".

وبمقتل هذا الشاب البالغ 27 عاما والذي أصيب إصابة قاتلة "في الصدر"، يرتفع إلى 79 عدد ضحايا قمع الاحتجاجات في السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وفق المصدر نفسه.

المصدر: أ ف ب +RT

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