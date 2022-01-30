مصر.. محكمة الجنايات تحيل أوراق 10 متهمين في قضية "كتائب حلوان" لأخذ الرأي في إعدامهم

قضت الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة في طرة، إحالة يحيى موسى و9 آخرين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي بإعدامهم لاتهامهم بـ"تشكيل مجموعات مسلحة" لتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط الشرطة ومنشآتها.

وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو للحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، "تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".

المصدر: اليوم السابع