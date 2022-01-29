سياسي تونسي: إذا وصل سعيّد إلى العزلة فإن المسار سيكون مهددا بالفشل الذريع

قال أمين عام "حركة الشعب" في تونس زهير المغزاوي إن أصل الأشياء هو أن يتحاور الرئيس قيس سعيد مع الجميع، أي مع الذين يعتبرون 25 يوليو فرصة لإصلاح الأوضاع.

وصرح المغزاوي بأنه من غير الطبيعي أن ينعزل الرئيس قيس سعيد ولا يستمع إلى مختلف وجهات النظر.

وأضاف أمين عام "حركة الشعب" في تصريح لصحيفة "الصباح" أن عدم الاستماع إلى مختلف وجهات النظر لن يفضي بالبلاد إلى التقدم.

وشدد المغزاوي على أنه مهما كانت عبقرية الرئيس سعيد فإن التاريخ لا يكتبه الأفراد وإنما تكتبه الجماعات المنظمة.

وأكد أنه إذا وصل رئيس الجمهورية إلى العزلة فإن المسار سيكون مهددا بالفشل الذريع.

وتعليقا على استقالة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة اعتبر المغزاوي أنها فرصة أمام الرئيس لإعادة التقييم من خلال اختيار أشخاص يحظون بالثقة والكفاءة، داعيا سعيد إلى اختيار فريقه بدقة وعناية.

المصدر: صحيفة "الصباح" التونسية