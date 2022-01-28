مقتدى الصدر يغرد حول استهداف مطار بغداد وتشكيل حكومة عراقية

طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بعدم استهداف صالح الشعب لأنه والوطن "خط أحمر"، مؤكدا استمراره بالعمل على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وكتب الصدر على "توتير": "لا تستهدفوا مصالح الشعب فالشعب والوطن خط أحمر".

وأكد الصدر "استمراره بالعمل على تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع الشركاء في الوطن".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت تعرض المطار لقصف صاروخي بستة صواريخ، ألحقت أضرارا بطائرتين وبمدرج المطار، والعثور على ثلاثة صواريخ أخرى غرب العاصمة بغداد.

المصدر:RT