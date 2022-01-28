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RT تكشف تفاصيل الهجوم على مطار بغداد الدولي وأماكن إطلاق الصواريخ (صور)

أخبار العالم العربي

RT تكشف تفاصيل الهجوم على مطار بغداد الدولي وأماكن إطلاق الصواريخ (صور)
RT
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حصلت RT على معلومات عن تفاصيل الهجوم الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم، وتتضمن أعداد الصواريخ وأماكن إطلاقها.

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ووفقا للمعلومات التي حصل عليها مراسلنا، فإن الصواريخ أطلقت بالقرب من منطقة (أبي غريب) غربي العاصمة بغداد من منطقة نيسمية غير المأهولة بالسكان.

RT تكشف تفاصيل الهجوم على مطار بغداد الدولي وأماكن إطلاق الصواريخ (صور)
RT

وتشير المعلومات، إلى أن ستة صواريخ سقطت على المطار من أصل تسعة كانت في منصة الإطلاق الموجودة داخل عجلة تحمل الخضار.

RT تكشف تفاصيل الهجوم على مطار بغداد الدولي وأماكن إطلاق الصواريخ (صور)
RT

وكان مطار بغداد الدولي قد تعرض فجر اليوم إلى قصف بعدة قذائف صاروخية، سقط أحدها على القسم المدني من المطار.

RT تكشف تفاصيل الهجوم على مطار بغداد الدولي وأماكن إطلاق الصواريخ (صور)
RT
RT تكشف تفاصيل الهجوم على مطار بغداد الدولي وأماكن إطلاق الصواريخ (صور)
RT

المصدر: RT

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