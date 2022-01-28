حاجز للجيش السوري يعترض قوة أمريكية بمدينة الحسكة ويمنعها من المرور

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية باعتراض الجيش السوري لقوات أمريكية عند حاجز بمدينة الحسكة وإجبارها على التراجع.

وبحسب موقع الإذاعة والتلفزيون السوري "منع حاجز للجيش السوري في شارع فلسطين بمدينة الحسكة مرور قوة اأريكية مكونة من مدرعتين عسكريتين حاولتا الدخول إلى مركز المدينة وأجبرهما على المغادرة".

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من الجيش السوري للعديد من أرتال الجيش الأمريكي أثناء محاولته التحرك في المنطقة بالقرب من المناطق التي يسيطر عليها، وأجبروه على المغادرة والعودة بعد رشقها بالحجارة، حسب ما أفادت "سانا".

المصدر: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون+سانا