حاجز للجيش السوري يعترض قوة أمريكية بريف القامشلي ويمنعها من المرور (فيديو)

أظهر مقطع فيديو اعتراض دورية للجيش السوري لقوات أمريكية حاولت الدخول إلى قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي.

وبحسب مراسلنا فقد حصل احتكاك بين الدورية السورية والقوة الأمريكية المتكونة من 5 عربات برادلي والتي حاولت الدخول إلى قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي، لتعترضها الدورية السورية على الحاجز ويجبرها على التراجع.

المصدر: RT