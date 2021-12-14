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حاجز للجيش السوري يعترض قوة أمريكية بريف القامشلي ويمنعها من المرور (فيديو)

أخبار العالم العربي

حاجز للجيش السوري يعترض قوة أمريكية بريف القامشلي ويمنعها من المرور (فيديو)
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أظهر مقطع فيديو اعتراض دورية للجيش السوري لقوات أمريكية حاولت الدخول إلى قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي.

وبحسب مراسلنا فقد حصل احتكاك بين الدورية السورية والقوة الأمريكية المتكونة من 5 عربات برادلي والتي حاولت الدخول إلى قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي، لتعترضها الدورية السورية على الحاجز ويجبرها على التراجع.

المصدر: RT

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