وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني: مطار بغداد الدولي يتعرض لقصف بستة صواريخ على الأقل
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نقلت وكالة أنباء شفق نيوز عن مصدر أمني أن مطار بغداد الدولي تعرض صباح اليوم الباكر لقصف بما لا يقل عن 6 صواريخ.
وأبلغ المصدر الوكالة بأن " الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحا، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني".
وذكر المصدر ذاته أن القصف الصاروخي ألحق أضرارا "بعدد من الطائرات"، مشيرا أيضا إلى أن " تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ".
المصدر: شفق نيوز
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