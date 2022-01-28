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وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني: مطار بغداد الدولي يتعرض لقصف بستة صواريخ على الأقل

وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني: مطار بغداد الدولي يتعرض لقصف بستة صواريخ على الأقل

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني: مطار بغداد الدولي يتعرض لقصف بستة صواريخ على الأقل
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نقلت وكالة أنباء شفق نيوز عن مصدر أمني أن مطار بغداد الدولي تعرض صباح اليوم الباكر لقصف بما لا يقل عن 6 صواريخ.

وأبلغ المصدر الوكالة بأن " الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحا، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني".

وذكر المصدر ذاته أن القصف الصاروخي ألحق أضرارا "بعدد من الطائرات"، مشيرا أيضا إلى أن " تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ".

المصدر: شفق نيوز

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