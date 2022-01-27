ناطق عسكري ليبي: القضاء على 19 عنصرا من "داعش" جنوب البلاد

أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة "للجيش الليبي" ميلود الزوي القضاء على 19 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في عمليات للجيش جنوبي ليبيا.

وأضاف الزوي في تصريحات خاصة لـRT أن "المواجهات بين الجيش الليبي وعناصر تنظيم "داعش" بمنطقة القطرون في جبال عصيده والهروج خلفت عدة قتلى من عناصر التنظيم الإرهابي قدرتهم مصادر عليمة بـ19 قتيلا منهم 3 فجروا أنفسهم".

وأشار الزوي إلى أن "الجيش الليبي يخوض معارك ضارية في الجنوب الليبي الذى يعاني من فراغ أمني منذ أحداث فبراير 2011 استغلته عناصر إرهابية ومهربون من دول مجاورة للتسلل للجنوب الليبي والتمركز في جباله الوعرة والمناطق الصحراوية".

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT