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السعودية.. حريق في المستودعات بالصناعية الأولى في الرياض (صور)

أخبار العالم العربي

السعودية.. حريق في المستودعات بالصناعية الأولى في الرياض (صور)
Gettyimages.ru
السعودية
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قال الدفاع المدني السعودي يوم الخميس إن حريقا شب في مستودعات بالمدينة الصناعية الأولى في العاصمة الرياض.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن عمليات الإخماد مستمرة.

ونشر الدفاع المدني صورا من موقع الحادث وثقت جهود رجال المطافئ الحثيثة للسيطرة على ألسنة اللهب.

المصدر: RT

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