السعودية.. حريق في المستودعات بالصناعية الأولى في الرياض (صور)
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قال الدفاع المدني السعودي يوم الخميس إن حريقا شب في مستودعات بالمدينة الصناعية الأولى في العاصمة الرياض.
وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن عمليات الإخماد مستمرة.
ونشر الدفاع المدني صورا من موقع الحادث وثقت جهود رجال المطافئ الحثيثة للسيطرة على ألسنة اللهب.
يباشر مدني #الرياض حادث حريقاً اندلع في مستودعات بالصناعية الأولى، ولازالت عمليات الإخماد مستمرة . pic.twitter.com/sf1E40u4YV— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 27, 2022
المصدر: RT
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