وفد من "التيار الوطني الحر" اللبناني يزور دمشق ويلتقي مسؤولين سوريين (صورة)

أعلن "التيار الوطني الحر" اللبناني أن وفدا من التيار زار دمشق الثلاثاء الماضي بدعوة من حزب البعث العربي الاشتراكي حيث التقى الوفد مسؤولين سوريين بهدف تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال بيان "التيار الوطني الحر" اللبناني إن "وفدا من التيار برئاسة نائب الرئيس للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب زار دمشق يوم الثلاثاء في 25 يناير بدعوة من الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي السيد هلال هلال، الذي التقاه بحضور الوزير السابق مهدي دخل الله في مبنى الحزب في العاصمة السورية"

وتابع البيان أن الطرفان "بحثا في ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، وشدد المجتمعون على وحدة الموقف في وجه التحديات المشتركة التي تهدد الشعبين اقتصاديا وسياسيا".

وأضاف البيان "التقى وفد التيار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي عبر عن محبة سوريا قيادة وشعبا لشخص الرئيس ميشال عون ولمواقفه الوطنية الثابتة على الحق، كما لرئيس "التيار الوطني الحر"، مثنيا على ثباته في المواقف الوطنية بالرغم من الضغوط التي تعرض لها في الداخل كما من الخارج".

المصدر: موقع "التيار الوطني الحر" اللبناني