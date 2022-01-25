جبران باسيل: نتمنى زوال الظروف التي أملت موقف الحريري

علق رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل، على قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بتعليق عمله السياسي، قائلا: "نتمنى زوال الظروف التي أملت موقف الحريري".

وشدد باسيل في مؤتمر صحافي على "أننا معنيون بالمواجهة بالتعاضد بيننا كلبنانيين كل محاولات الفتن والتطرف"، مؤكدا أن "موقفنا ثابت بالوقوف مع أي مكون يشعر بالاستهداف وما لم نقبل به لأنفسنا لا نقبل به لغيرنا ونحن مع ضرورة أن يكون هناك تمثيل فعلي لبعضنا البعض في أي استحقاق".

موقفنا ثابت بالوقوف مع اي مكون يشعر بالاستهداف وما لم نقبل به لأنفسنا لا نقبل به لغيرنا ونحن مع ضرورة ان يكون هناك تمثيل فعلي لبعضنا البعض في اي استحقاق — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 25, 2022

وعن ورقة المبادرة الكويتية إلى لبنان والتي تضمنت 10 بنود تهدف إلى بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج، قال باسيل: "الورقة الكويتية تتضمن عناوين حساسة بعضها متوافق عليه بين اللبنانيين وبعضها خلافي بين اللبنانيين وهي تتضمن المواضيع التي دعا الرئيس ميشال عون للحوار حولها"، مضيفا: "ليت رئيس الجمهورية يدعو اللبنانيين للحوار حول رد موحد على ما طرح في الورقة الكويتية".

هذا وشدد باسيل على "أننا مع موازنة تعكس توجهات انقاذية لكن الأمر غير ظاهر لكن بالعكس هناك موضوع الصلاحيات لوزير المالية وبراءة الذمة للمصارف عن المرحلة السابقة والخسائر يجب أن يتحملها أصحاب السياسات الخاطئة وليس المودعين".

المصدر: RT