المغرب.. "أوميكرون" يعرقل إعداد مرشدين سياحيين في اللغة العبرية‬

تسبب ارتفاع حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" في المغرب في توقيف سلسلة تكوينات لفائدة عدد من المرشدين السياحيين في اللغة العبرية‬، كانت أطلقتها جمعية تعنى بالتراث اليهودي المغربي.

وكشفت مصادر لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية أن "قرار إغلاق الحدود الجوية للمغرب تسبب في توقيف عدد من البرامج التكوينية الموجهة إلى أكثر من 100 مرشد سياحي"، مبينة أن "هناك استعدادا لإعادة برمجة هذه البرامج التكوينية عقب استعداد السلطات المغربية فتح الحدود".

وأوضحت المصادر أن "عددا من المراكز السياحية المغربية تستعد لاستقبال مؤطرين ومهتمين بالثقافة العبرية واليهودية لتقديم تكوينات مكثفة لفائدة مرشدين سياحيين، علما أن المملكة تستعد لاستقبال أكثر من 500 ألف من السياح اليهود".

وتوقعت وزيرة السياحة السابقة، في تصريح أدلت به لقناة "كان" الإسرائيلية، أن يزور المملكة 200 ألف سائح إسرائيلي في العام، لافتة إلى أن "عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب سيتضاعف من 50 ألفا إلى 200 ألف، بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل".

المصدر: "هسبريس"