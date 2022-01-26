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إحباط محاولة ترويج أكثر من مليون قرص مخدر في حافظة الطائف السعودية (فيديو)

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إحباط محاولة ترويج أكثر من مليون قرص مخدر في حافظة الطائف السعودية (فيديو)
spa.gov - "واس"
عنصر من الأمن السعودي
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أعلنت السلطات السعودية عن إحباط محاولة ترويج أكثر من مليون قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطنين اثنين، والقبض عليهما بمحافظة الطائف.

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وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج 1016000 قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطنَيْن اثنين، والقبض عليهما بمحافظة الطائف"، لافتا إلى أنه "جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

المصدر: RT + "واس"

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