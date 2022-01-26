الأمن السعودي يتحرك بعد مقطع فيديو لرجل يدعي النبوة ويهدد المارة بسلاح أبيض

أعلنت الشرطة السعودية في الرياض القبض على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة، وتفوه بألفاظ نابية، وهدد المارة بسلاح أبيض.

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وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن "الجهات الأمنية ألقت القبض على المتورط واتضح أنه مواطن"، مبيناً أنه "صدم عدداً من المركبات في أحد الطرق العامة، وهدد المارة بسلاح أبيض كان بحوزته".

وأضاف المستشار الإعلامي أن "إجراءات الاستدلال بينت أنه في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة".

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو مدعيًا النبوة وتضمن ألفاظًا نابية، وصدم مركبات في طريق عام، وتهديد المارة بسلاح أبيض. pic.twitter.com/SaJNkuNsQd — الأمن العام (@security_gov) January 26, 2022

المصدر: RT