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الأمن السعودي يتحرك بعد مقطع فيديو لرجل يدعي النبوة ويهدد المارة بسلاح أبيض

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الأمن السعودي يتحرك بعد مقطع فيديو لرجل يدعي النبوة ويهدد المارة بسلاح أبيض
العلم السعودي
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أعلنت الشرطة السعودية في الرياض القبض على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة، وتفوه بألفاظ نابية، وهدد المارة بسلاح أبيض.

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وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن "الجهات الأمنية ألقت القبض على المتورط واتضح أنه مواطن"، مبيناً أنه "صدم عدداً من المركبات في أحد الطرق العامة، وهدد المارة بسلاح أبيض كان بحوزته".

وأضاف المستشار الإعلامي أن "إجراءات الاستدلال بينت أنه في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة".

المصدر: RT

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