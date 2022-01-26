ستيفاني وليامز في إحاطة بشأن "إعادة دمج التشكيلات المسلحة" في ليبيا

ذكرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لليبيا، ستيفاني وليامز، أنها حضرت يوم الثلاثاء في قاعدة أبوستة البحرية بطرابلس اجتماعا بشأن إعادة دمج التشكيلات المسلحة.

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وأوضحت وليامز في تغريدات على حسابها في "تويتر" أن رئيس لجنة 410 الخاصة بتسريح وإعادة دمج التشكيلات المسلحة (القوات المساندة) أحاطها بـ "عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة / القوات المساندة، على أساس فردي، وعلى امتداد الوطن في مؤسسات الدولة، وكذلك في القطاع الخاص".

وقالت المبعوثة الدولية بهذا الشأن: "وأكدوا لي أن ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لكن هذا يتطلب الاستقرار والحد من التدخل الأجنبي".

وأفادت أنها ناقشت بهذه المناسبة أيضا "السبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم عمل لجنة نزع السلاح، بما في ذلك من خلال تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى".

المصدر: تويتر