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السفارة الأمريكية في ليبيا: حان الوقت احترام إرادة الشعب

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية في ليبيا: حان الوقت احترام إرادة الشعب
AP
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قالت السفارة الأمريكية في طرابلس إن "الملايين من الليبيين مستعدون للتصويت وتقرير مستقبلهم وقد حان الوقت لاحترام إرادتهم".

وشددت السفارة على أنه "يجب على أولئك الذين يتنافسون على قيادة ليبيا أن يضعوا في عين الاعتبار أن الشعب الليبي لن يقبل إلا القيادة التي تمكنها الانتخابات"، مؤكدة ترحيب واشنطن بـ"عمل مراقبي وقف إطلاق النار التابعين إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونتطلع إلى التفعيل الكامل لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار".

كما دعت جميع الدول إلى "الالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2570 ورقم 2571 وكذلك دعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة".

المصدر: RT

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