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ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

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ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة
Globallookpress
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سجل قطاع غزة، 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2930 فحصا مخبريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، في تقريرها اليومي، عدم تسجيل أية حالة وفاة بفيروس كورونا أمس، وقالت إنها سجلت 1250 إصابة جديدة.

وأكدت استقرار مجموع عدد الوفيات عند 1744 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت إلى تعافي 100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 189378 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 81، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

المصدر: "معا"

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