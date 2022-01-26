مصر..حريق هائل في مدينة نصر قرب مول "سيتي ستارز" (فيديو + صور)

تمكنت الحماية المدنية بالعاصمة المصرية القاهرة من السيطرة على حريق هائل نشب في مدينة نصر.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق هائل في عقار بالقرب من مول "سيتي ستارز" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني، وامتد إلى الطابق الخامس.

حريق في عمارات رامو في مدينة نصر... خلي بالك#Bey2ollak#بيقولك#مدينة_نصر



اشترك في خدمة #بقولك لمعرفة حالة المرور لأهم الطرق والمحاور في القاهرة لعملاء فودافون

للاشتراك دوس هنا: https://t.co/x2wkZzlHQjpic.twitter.com/ewSTytAhsv — Bey2ollak - بيقولك (@Bey2ollak) January 25, 2022

وتبين أن العقار مكون من 10 طوابق، حيث التهم الحريق محلات ومخازن ملابس و3 شقق سكنية، في حين باشر رجال الإسعاف بعلاج 3 حالات اختناق في مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية