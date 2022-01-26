 
مباشر
عاجل
لافروف: الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول كسب تفوق أحادي الجانب مع تجاهل مصالح الآخرين

مصر..حريق هائل في مدينة نصر قرب مول "سيتي ستارز" (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

مصر..حريق هائل في مدينة نصر قرب مول
elwatannews
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s94r

تمكنت الحماية المدنية بالعاصمة المصرية القاهرة من السيطرة على حريق هائل نشب في مدينة نصر.

إقرأ المزيد
مصر.. كاميرات مراقبة ترصد جريمة جنسية تهز البلاد
مصر.. كاميرات مراقبة ترصد جريمة جنسية تهز البلاد

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق هائل في عقار بالقرب من مول "سيتي ستارز" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني، وامتد إلى الطابق الخامس.

وتبين أن العقار مكون من 10 طوابق، حيث التهم الحريق محلات ومخازن ملابس و3 شقق سكنية، في حين باشر رجال الإسعاف بعلاج 3 حالات اختناق في مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصر..حريق هائل في مدينة نصر قرب مول
مصر..حريق هائل في مدينة نصر قرب مول
مصر..حريق هائل في مدينة نصر قرب مول
مصر..حريق هائل في مدينة نصر قرب مول

المصدر: وسائل إعلام مصرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا