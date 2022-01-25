مراسلنا: التحالف العربي يعاود استهداف صنعاء بغارات جوية جديدة وانفجارات عنيفة تهز المدينة

أفاد مراسلنا بأن طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تعاود استهداف العاصمة صنعاء بغارات جوية، مشيرا إلى أن انفجارات عنيفة تهز المدينة.

وكان مراسلنا أفاد مساء الثلاثاء بأن التحالف شن غارات جوية على صنعاء، حيث تسيطر جماعة "أنصار الله" الحوثية.

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فيما أعلن بدء تنفيذ عملية على "أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن".

وأضاف أن "العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

المصدر: RT