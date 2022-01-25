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مراسلنا: غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء

أخبار العالم العربي

مراسلنا: غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء
AP
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أفاد مراسل RT في اليمن، بأن غارات جوية نفذت على العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن تحليق الطائرات مازال مستمرا.

هذا وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عن "بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن"، مبينا أن "العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

المصدر: RT

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