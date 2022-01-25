 
مباشر

بينها الضفة ونووي إيران..تقرير إسرائيلي يحذر من 3 تحديات رئيسية

أخبار العالم العربي

بينها الضفة ونووي إيران..تقرير إسرائيلي يحذر من 3 تحديات رئيسية
AP
العلم الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8x8

حذر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي من التحديات الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل، مشيرا إلى "عدم وجود خطة شاملة وطويلة الأمد للتصدي لهذه التحديات".

إقرأ المزيد
"معهد دراسات الأمن الإسرائيلي": إيران تملك القدرات الكاملة لتصنيع قنبلة نووية خلال أسابيع

وفي تقرير له، أوضح المعهد أن "إسرائيل تواجه 3 تحديات رئيسية وهي المشروع النووي لإيران وسعيها لامتلاك أسلحة نووية وقدرتها على إنتاج قنبلة نووية، والأوضاع الأمنية الخطيرة في الضفة الغربية، والاستقطاب الاجتماعي الداخلي".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي" مكان" بأن  "الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أكد عند تسلمه نسخة من التقرير، أهمية رأب الصدع - لا سيما في القضايا السياسية - ومنع الانشقاق في المجتمع، للحفاظ على أمن إسرائيل واستقرارها وازدهارها".

المصدر: "مكان"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا