"معهد دراسات الأمن الإسرائيلي": إيران تملك القدرات الكاملة لتصنيع قنبلة نووية خلال أسابيع

أشار "معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي إلى أن "إيران قادرة على صناعة قنبلة نووية خلال أسابيع"، لافتا إلى أن طهران "عازمة على بناء وتعزيز قدراتها العسكرية وتهديد تل أبيب".

وقال المعهد في وثيقة التقييمات الاستراتيجية السنوية إن "إيران التي تواصل السعي لبلوغ العتبة النووية لديها فعلا جميع القدرات المطلوبة لتصنيع قنبلة نووية في غضون أسابيع".

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وأضاف أن طهران "عازمة على بناء وتعزيز قدراتها العسكرية وتهديد إسرائيل على طول حدودها من عدة جبهات، سواء من خلال الحرب بالوكالة عن طريق إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة أو من خلال الاستهداف المباشر".

واعتبر أن "إيران تشكل أخطر تهديد خارجي على إسرائيل، وفي مقدمة ذلك سعيها لامتلاك قدرة نووية عسكرية، فيما تواجه إسرائيل صعوبة بنيوية في التعاطي وحدها مع التحديات التي تفرضها التحركات الإيرانية المتشعبة إضافة إلى الحاجة المتزايدة لتعميق التنسيق والعلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة سواء تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى العظمى بخصوص الملف النووي أم لا.".

وأشار إلى أن "إسرائيل تجد نفسها عالقة في حرج استراتيجي حيال الملف النووي الإيراني، فكافة السيناريوهات المحتملة فيما يخص المحادثات النووية سواء كان ذلك اتفاقا جزئيا أو المراوحة في المكان، أو حتى غلق باب المحادثات هي سيئة بالنسبة لإسرائيل".

ورأى أن أن "معارضة إسرائيل للتسوية بين الدول العظمى وإيران والتي ستركز على تجميد الخطة النووية ستتركها معزولة بلا خيارات، سوى الخيار العسكري من أجل إبعاد طهران عن القنبلة النووية".

المصدر: I24