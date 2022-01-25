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بعد مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة في السعودية.. شرطة الرياض تقبض على المتهمين

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بعد مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة في السعودية.. شرطة الرياض تقبض على المتهمين
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أعلنت الشرطة السعودية في منطقة الرياض القبض على شخصين قاما بالاعتداء على أحد المارة وسلبه ما بحوزته.

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وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يعتديان على أحد المارة ويسلبان ما بحوزته، بعد دهسه بمركبة مسروقة (تم استردادها)، والقبض عليهما، وهما مواطنان سعوديان".

وأشار إلى أنه "تبين من إجراءات الاستدلال، أنهما ارتكبا حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وكان قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق قيام مركبة بدهس رجل بعد خروجه من المسجد فجرا، ونزول شخصين منها قاما بسرقته.

المصدر: RT

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