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شاهد.. جريمة قتل مروعة أمام أحد ملاهي بيروت الليلية

أخبار العالم العربي

شاهد.. جريمة قتل مروعة أمام أحد ملاهي بيروت الليلية
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وثق مقطع فيديو جريمة قتل حصلت أمام أحد الملاهي الليلية في بيروت، يوم الأحد الماضي، راح ضحيتها شخصان.

وأظهر الفيديو نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص انتهت بإطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين، وفقا لموقع "لبنان 24".

ويبدو أن الأسباب الحقيقية للجريمة ما زالت قيد البحث والتحقيق من قبل السلطات الأمنية، فيما أشار شهود إلى أن سبب الحادث هو خلاف على قيمة إحدى الفواتير.

المصدر: "لبنان 24"

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