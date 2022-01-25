شاهد.. جريمة قتل مروعة أمام أحد ملاهي بيروت الليلية

وثق مقطع فيديو جريمة قتل حصلت أمام أحد الملاهي الليلية في بيروت، يوم الأحد الماضي، راح ضحيتها شخصان.

وأظهر الفيديو نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص انتهت بإطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين، وفقا لموقع "لبنان 24".

ويبدو أن الأسباب الحقيقية للجريمة ما زالت قيد البحث والتحقيق من قبل السلطات الأمنية، فيما أشار شهود إلى أن سبب الحادث هو خلاف على قيمة إحدى الفواتير.

فيديو للجريمة أمام أحد الملاهي الليلية في بيروت منتصف ليل أمس#lebanon24#لبنانpic.twitter.com/Y3N8rYkJnC — Lebanon 24 (@Lebanon24) January 24, 2022

المصدر: "لبنان 24"