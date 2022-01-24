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مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث "محاسبة الحوثيين" مع سفيري الإمارات والسعودية

أخبار العالم العربي

مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث
AP Andrew Harnik
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان
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أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان بحث "هجمات الحوثيين المستمرة على أهداف في الإمارات العربية المتحدة والسعودية" مع سفيري البلدين لدى واشنطن.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد، يوم الاثنين، أن السفيرين وساليفان "بحثوا الجهود المشتركة لمحاسبة الحوثيين".

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وتابع البيان أن ساليفان "جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن الإمارات والسعودية، حيث يعيش ويعمل عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين، ورحب بالتزامهما بدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن عبر عملية سياسية".

وأكد ساليفان كذلك على "أهمية التزام جميع أطراف النزاع (في اليمن) بتعهداتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

ويأتي ذلك في أعقاب هجمات حركة "أنصار الله" الحوثية على أهداف في الإمارات والسعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

المصدر: RT

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