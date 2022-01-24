التحالف العربي يعلن إطلاق عملية ضد أهداف عسكرية في صنعاء بعد هجمات الحوثيين على السعودية الإمارات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الاثنين، إطلاق عملية عسكرية لتدمير أهداف "مشروعة" في صنعاء على خلفية هجمات صاروخية للحوثيين على المملكة والإمارات.

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وأفاد التحالف، في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية رسمية، بـ"بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة بصنعاء".

وأوضح التحالف أن العملية تأتي "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

وسبق أن أعلن التحالف، مساء الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون وأسفر عن إصابة شخصين، كما ذكر لاحقا أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران.

وصباح الاثنين أفادت وزارة الدفاع الإماراتية باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.

وتبنت حركة "أنصار الله" الحوثية هذه الهجمات، قائلة: "ردا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمه بحق شعبنا العزيز، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة (عملية إعصار اليمن الثانية) استهدفت العمقين السعودي والإماراتي".

وذكرت أن عملياتها استهدفت مواقع "حساسة" في كل من أبو ظبي ودبي ومناطق متفرقة من السعودية بواسطة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

المصدر: "واس" + وكالات