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"قسد" تعلن طرد مقاتلين فيها بعد انتشار "صور صادمة"

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) طرد ومحاكمة مقاتلين قالت إنهم أخلّوا بالمبادئ الأخلاقية، وذلك بعد انتشار "صورة قاسية" أثناء القبض على أفراد من "داعش".

وقال المركز الإعلامي لـ "قسد" إن "صورة قاسية" انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "أثناء إلقاء القبض على عدد من إرهابيي داعش ممن هاجموا سجن الصناعة في الحسكة"، شمال شرق سوريا.

وأضافت "قسد" أنه "تم تجريد المقاتلين الذين ظهروا في الصور من هويتهم العسكرية وطردهم من قواتنا" وأوضحت أنها ستحيلهم إلى "القضاء المختص لإخلالهم بالقيم والمبادئ الأخلاقية والعسكرية لقوات سوريا الديمقراطية".

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وانتشرت صور ومقاطع فيديو يظهر فيها عدد من المعتقلين معظمهم شبه عراة، وبعضهم عراة بالكامل، يجلسون على شكل صف أمام حائط، وأيديهم عليه، كما ظهر في الفيديو اثنين من المعتقلين الموتى ضمن الصف، ومع الآخرين.

وكانت قسد أعلنت أنها قبضت على كل الفارين من سجن الصناعة في حي غويران في الحسكة.

 

المصدر: RT

 

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