"قسد": ألقينا القبض على 89 مرتزقا حاولوا الفرار من سجن غويران في الحسكة

قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الجمعة إن قواتها أحبطت محاولة فرار جماعية لمرتزقة "داعش" في سجن غويران بمدينة الحسكة، وألقت القبض على 89 مرتزقا في محيط السجن.

ويشهد سجن غويران ومحيطه في مدينة الحسكة السورية منذ مساء أمس الخميس، أحداثا عنيفة واشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وعناصر من تنظيم "داعش"، وأسفرت الأحداث لحد اليوم الجمعة عن مقتل أكثر من 40 شخصا من كلا الطرفين، كما شهدت الأحياء السكنية المحيطة بالسجن والمنطقة اليوم، حركة نزوح كبيرة جراء استمرار الاشتباكات.

المصدر: المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية+RT