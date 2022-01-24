الإمارات تعلن عن إسهام الولايات المتحدة في إحباط الهجوم الصاروخي للحوثيين على أبو ظبي

أعلن سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أن الولايات المتحدة أسهمت في إحباط هجوم الحوثيين الصاروخي على أبو ظبي، داعيا الطرف الأمريكي إلى تصنيفهم جماعة إرهابية.

وقال العتيبة، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين ونقلته السفارة الإماراتية: "إن التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق ساهم في صد جولة أخرى من هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم في الإمارات".

معالي يوسف العتيبة: إن التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق ساهم في صد جولة أخرى من هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم في الإمارات. الخطوة التالية: وقف التدفقات المالية والأسلحة للحوثيين من الجهات الداعمة لهم وعلى الولايات المتحدة التحرك الآن لإعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 24, 2022

وأضاف العتيبة: "الخطوة التالية: وقف التدفقات المالية والأسلحة للحوثيين من الجهات الداعمة لهم وعلى الولايات المتحدة التحرك الآن لإعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب".

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وصباح الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.

ويأتي ذلك بعد أن تعرضت الإمارات يوم 17 يناير لهجوم تبناه الحوثيون استهدف مستودع وقود، تابعا لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء، مسفرا عن مقتل 3 أشخاص.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدعو فيه الإمارات والسعودية، التي تقود التحالف العربي الناشط في اليمن ضد الحوثيين، بإصرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية تنظيما إرهابيا.

وأكد السفير الإماراتي لدى واشنطن إثر ذلك الهجوم أن بلاده تعتزم توطيد التعاون الأمني والاستخباراتي والدفاعي مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

المصدر: RT