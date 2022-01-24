وزارة الدفاع العراقية توقف جنديا استولى على مبلغ وقود سيارة نقل فيها جثة زميله (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، توقيف جندي استولى على مبلغ وقود سيارة نقل فيها جثة زميله الذي قتل على يد تنظيم "داعش".

وقالت الوزارة في بيان لها: "ننوه حول مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاص بأخذ مبلغ من المال لتعبئة العجلة العسكرية التي كانت تنقل جثمان الشهيد عبدالله (رحمه الله) بمادة البنزين من قبل سائق العجلة".

وأضافت أن "هذا التصرف الذي قام به سائق العجلة العسكري هو تصرف فردي لا يمت للمؤسسة العسكرية بأية صلة، ولا يعمم على المؤسسة العراقية العريقة التي تحترم دماء شهدائها الطاهرة".

وتابعت: "من خلال متابعة رئيس أركان الجيش أرسل وفدا من آمرية الإنضباط العسكري إلى عائلة الشهيد لزيارتهم وتقديم العزاء لهم وقراءة سورة الفاتحة ترحما على روح الشهيد البطل، كما قدم مبلغا من المال لذويه".

وأردفت قولها: "شكلنا مجلسا تحقيقيا بحق الجندي، بالإضافة إلى إيداعه التوقيف".

ويأتي بيان وزارة الدفاع العراقية بعد انتشار مقطع فيديو لعائلة جندي عراقي استنكرت أخذ مبلغ وقود سيارة عسكرية نقلت جثة ابنها الذي قتل قبل أيام على يد عناصر تنظيم "داعش" في محافظة ديالى.

المصدر: RT