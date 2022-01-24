بالفيديو.. أنصار الحريري يقطعون عددا من الطرق احتجاجا على قراره
قطع أنصار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، عددا من الطرق بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، بعد أن أعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية وخروجه من الحياة السياسية.
وقد قطع أنصار الحريري طريق قصقص وطريق الكولا وطريق كورنيش المزرعة تقاطع جامع عبد الناصر وأوتوستراد المدينة الرياضية وفردان وساقية الجنزير في بيروت، كما قطعوا قطعوا أوتوستراد الناعمة المؤدي إلى الجنوب بالاتجاهين.
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق #بيروت:#كورنيش_المزرعة بالاتجاهين#الكولا#قصقص#المدينة_الرياضية— التحكم المروري (@tmclebanon) January 24, 2022
الكولا pic.twitter.com/QvLSVn6kR2— Fouad khreiss (@fouadkhreiss) January 24, 2022
جامع عبد الناصر - كورنيش المزرعة. pic.twitter.com/3DvVABsAz0— Fouad khreiss (@fouadkhreiss) January 24, 2022
منطقة الناعمة pic.twitter.com/wWx0fDUPG8— Fouad khreiss (@fouadkhreiss) January 24, 2022
وكان الحريري أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين: "تعليق العمل بالحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار"، لاقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".
المصدر: RT
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