 
مباشر

بالفيديو.. أنصار الحريري يقطعون عددا من الطرق احتجاجا على قراره

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. أنصار الحريري يقطعون عددا من الطرق احتجاجا على قراره
الصورة من "تويتر"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8rm

قطع أنصار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، عددا من الطرق بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، بعد أن أعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية وخروجه من الحياة السياسية.

وقد قطع أنصار الحريري طريق قصقص وطريق الكولا وطريق كورنيش المزرعة تقاطع جامع عبد الناصر وأوتوستراد المدينة الرياضية وفردان وساقية الجنزير في بيروت، كما قطعوا قطعوا أوتوستراد الناعمة المؤدي إلى الجنوب بالاتجاهين.

وكان الحريري أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين: "تعليق العمل بالحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار"، لاقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا