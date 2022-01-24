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الجيش العراقي يثأر لضباطه الـ11 الراحلين ويوجه ضربة قاسية لـ"داعش" (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش العراقي يثأر لضباطه الـ11 الراحلين ويوجه ضربة قاسية لـ
AFP
أرشيف
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وجهت القوات المسلحة العراقية اليوم الاثنين ضربة موجعة لـ "داعش" ردا على مقتل 11 من ضباط الجيش جراء هجوم للتنظيم في ديالي.

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وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحي رسول في سلسلة تغريدات على صفحته في "تويتر": "بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وثائرا لشهداءنا الأبرار وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F 16 أربع ضربات جوية".

وأضاف أنها: "استهدفت تجمعا مكونا من 4 إرهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، حيث تم قتلهم جميعا"، وتابع: "كما وعدت أجهزتنا الأمنية فإن هذه العملية تأتي استكمالا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين اثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها".

وأكد رسول على أن "قواتنا الأمنية البطلة تعاهد أبناء الشعب العراقي بالاستمرار في دك أوكار الإرهاب والقصاص ممن تسول لهم العبث بأمن واستقرار البلاد، وأن الأهداف المتبقية لن تجد ملاذ آمنا وأن كل قطر شهيد سالت سيدفع عناصر عصابات داعش ثمنها باهضا".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من عناصر "داعش" تضم نحو 10 مقاتلين، شنت هجوما على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي في محافظة ديالى بشرق البلاد، وقتلت 11 جنديا، مستخدمة أسلحة متوسطة، بالإضافة إلى قناص.

المصدر: RT

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