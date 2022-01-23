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الجزائر.. وكلاء السفر يسعون لاسترجاع الملايين من دولارات العمرة العالقة في السعودية

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الجزائر.. وكلاء السفر يسعون لاسترجاع الملايين من دولارات العمرة العالقة في السعودية
Globallookpress
الكعبة
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يسعى وكلاء السفر في الجزائر إلى استرجاع 500 مليار سنتيم (نحو 40 مليون دولار) من الأموال المقدمة للمتعاملين السعوديين للمشاركة في موسمي الحج والعمرة خلال السنوات التي سبقت الجائحة.

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن الوكلاء يطالبون السلطات الجزائرية بالتدخل، خاصة وأن موسم العمرة هذه السنة مهدد بالغلق للعام الثالث على التوالي.

وأبدى الوكلاء تخوفا من ضياع مستحقاتهم المالية العالقة لدى السعوديين، خاصة مع إفلاس عدد كبير منهم نتيجة تجميد نشاط الحج والعمرة لأكثر من سنتين.

وندد وكلاء السفر بما وصفوه "تكتم مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف على هذا الملف"، مؤكدين أنه في حال تقرر فتح موسم العمرة قبل شهر رمضان، فإنهم جاهزون لتنظيمه رغم الإجراءات المفروضة من الجانب السعودي.

المصدر: "الشروق"

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