إدارة "شمال سوريا" تفرض حظرا كليا في الحسكة

أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" حظرا كليا على منطقة الحسكة داخليا وخارجيا، بهدف "منع الخلايا الإرهابية من أي تسلل خارجي".

وقالت هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا إن الحظر يستمر 7 أيام ويبدأ يوم الاثنين في 24 الشهر الجاري، وحتى 31 منه.

وأوضحت الهيئة أن المؤسسات الخدمية التي يتطلب عملها الاستمرار بالعمل مستثناة من الحظر، مثل الأفران والمطاحن، والمراكز الصحية، والحروقات والبلديات.

وأضافت الهيئة أن حظرا جزئيا سيفرض على الإدارات والمدن الأخرى التي يبدأ فيها الحظر منذ 6 مساء وحتى 6 صباحا، و"يتم منع الحركة بين المدن طوال فترة الحظر".

وفي مبررات الإجراء استعرضت الهيئة ما جرى خلال الأيام الماضية وقالت إن تركيا فشلت في محاولاتها لضرب استقرار مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، جعلها تلجأ إلى "داعش" مرة أخرى لتحقيق أهدافها.

وأضافت في البيان أن "تصدي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوى الأمن الداخلي للهجمة، حالت دون وصول تركيا لمآربها، وتم إحباط هذه المؤامرة البشعة".

وشهدت المحافظة قبل أيام استعصاء داخل سجن لأفراد "داعش" في حي غويران في الحسكة، تزامن مع هجوم لأفراد التنظيم، حسب ما أعلنت "قسد" التي أعلنت في وقت سابق من اليوم أن أكثر من 160 من المهاجمين قتلوا، إضافة إلى 15 من المعتقلين الذين حاولوا الهرب من السجن، كما أعلنت مقتل27 من مقاتليها.

المصدر: RT