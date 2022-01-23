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التحالف العربي: رصد نشاط عدائي للحوثيين باستخدام مسيرات في الجوف اليمنية

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التحالف العربي: رصد نشاط عدائي للحوثيين باستخدام مسيرات في الجوف اليمنية
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طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أنه "رصد تهديدا في محافظة الجوف اليمنية"، كاشفا أنه يجري "التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع التهديد".

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وجاء في بيان نشره التحالف اليوم الأحد: "نتابع نشاطا عدائيا للميليشيا الحوثية باستخدام مسيرات انطلقت من محافظة الجوف اليمنية".

وشدد التحالف على أنه اتخذ "الإجراءات العملياتية وفقا للقانون الدولي والإنساني لحماية المدنيين".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر التحالف أنه نفذ 17 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظة مأرب خلال 24 ساعة، أسفرت عن تدمير 8 آليات تابعة "للميليشيا الحوثية"، ومقتل 90 عنصرا منهم.

وتزامنت عمليات التحالف مع تصاعد الهجمات بالطائرات بدون طيار من جانب الجماعة ضد دول التحالف، والتي طالت مؤخرا العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويوم الاثنين الماضي، تبنى الحوثيون هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات، بالتزامن مع إعلان التحالف إحباط هجمات أخرى للجماعة بـ 8 طائرات مسيرة على السعودية. وأوضحت الجماعة أنها نفذت عملية عسكرية أسمتها "إعصار اليمن" استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبوظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية "الهامة" و"الحساسة" بـ 5 صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة.

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وأعلنت الإمارات مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين بانفجار في ثلاثة صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبو ظبي، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.

 

المصدر: قناة "العربية" + "سبوتنيك"

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