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الحوثيون "ينصحون" الشركات الأجنبية بمغادرة الإمارات.. ويعلنونها "غير آمنة"

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الحوثيون
Globallookpress المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع
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نصحت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات بالمغادرة، وقالت إنها "بلد غير آمن" في إشارة إلى أنها قد تستهدفها.

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وقال الناطق باسم تلك القوات يحيى سريع، إنه و"بعد المجازر التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي اليوم بحق شعبنا العزيز، ننصح الشركات الأجنبية في دويلة الإمارات بالمغادرة".

وأضاف سريع أن تلك الشركات تعمل في "دويلة غير آمنة طالما حكام هذه الدويلة مستمرون في العدوان على بلدنا".

يذكر أن قصفا نفذه التحالف الذي تقوده السعودية، وتشارك الإمارات فيه، استهدف السجن الاحتياطي في مدينة صعدة في اليمن،

أفادت معلومات صحفية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، للسجن الاحتياطي بمحافظة صعدة اليمنية.

 

المصدر: RT

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