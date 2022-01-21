التحالف العربي يعلن "تصفيته" 90 مقاتلا حوثيا في مأرب خلال يوم

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تنفيذه خلال الساعات الـ24 الماضية 28 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظة مأرب وسط اليمن.

وذكر التحالف اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن غاراته هذه أسفرت عن مقتل 90 من عناصر "أنصار الله" وتدمير 13 آلية تابعة للجماعة.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الليلة الماضية جراء تكثيف التحالف ضرباته على محافظتي صعدة في شمال البلاد والحديدة عند ساحلها الغربي.

المصدر: "واس"